As melhores docerias da cidade

Doce Que Seja Doce

Luana Drumond cria bolos como o de chocolate belga com 60% de cacau, recheado com ganache e caramelo (R$ 95,00 o quilo) e o pão de ló, recheado com brigadeiro de leite ninho e musse de morango (R$ 80,00 o quilo). Para acompanhar, o café coado custa R$ 5,90. Rua Antônio de Albuquerque, 304, Savassi (25 lugares), ☎ 3082-7295. 10h/19h30 (sáb. até 18h; dom. 9h/18h; fecha seg.). Aberto em 2017.

Doces de Portugal

O apreço da fundadora, Maria Fernanda Affonso, pela doçaria portuguesa segue preservado, agora sob a tutela do filho Nuno. O pastel de nata (R$ 8,50) pode ser acompanhado de um macchiatto (R$ 5,00). Vale experimentar também a torta de nozes com ovos moles (R$ 12,00 a fatia) e o quindim (R$ 8,00). Rua Santa Rita Durão, 949, Savassi (14 lugares), ☎ 3261-5772, 9h30/20h (dom. e feriados 10h/19h). Mais quatro endereços. Aberto em 1989.

Frau Bondan

Novidades no cardápio são o serviço de café da manhã composto de um kit com uma bebida quente, suco, salada de frutas, coalhada com granola, cesta de pães, geleia, cream cheese e ovos mexidos (R$ 39,00) e a quiche de queijo de minas e goiabada (R$ 12,00). Entre os doces, o coffee cake sai por R$ 8,00 a fatia e traz pedaços de chocolate, café e nozes. Rua Espírito Santo, 1909, Lourdes (38 lugares), ☎ 3337-8198, 9h/18h (sáb. até 13h, fecha dom. e feriados). Mais um endereço. Aberto em 2002.

La Parisserie

A paixão pela confeitaria francesa e o interesse pelos ingredientes brasileiros norteiam o trabalho de Mariana Correa, que acaba de incluir quatro novas receitas no cardápio. Entre elas está a tarte tangerine (R$ 125,00), com base de pâte sucrée de amêndoa, gâteau de mexerica, crème de praliné de nozes e cobertura com gomos de mexerica e nozes carameladas. Entre os sabores de macaron (R$ 5,00 a unidade) estão o de banana caramelada e o de pistache. Avenida Bandeirantes, 1299, loja 27, Anchieta, ☎ 99227-8604, 11h/19h (sáb. 10h/14h, fecha dom. e seg.). Aberto em 2016.

Lídice Peres Pâtisserie d’Exception

Entre os doces franceses, destacam-se os oito sabores de macaron (R$ 4,00 a unidade), como o que combina caramelo, flor de sal e chocolate belga. O mil-folhas (R$ 13,00) é feito com creme de baunilha de Madagascar. Há também receitas de autoria da chef Lídice Peres, como o dôme ouro preto (R$ 13,50), um brownie com amêndoa e avelã, creme de chocolate meio amargo, musse de chocolate ao leite e cobertura de cacau. Rua Grão Mogol, 872, loja 2, Sion (15 lugares), ☎ 3223-2561. 11h/18h (dom. e feriados até 16h). Aberto em 2015.

Momo Confeitaria

Das mãos da equipe da confeiteira Eugênia Procópio saem delícias como o tradicional bolo floresta negra, aqui feito com brigadeiro e nozes no recheio (R$ 12,90 a fatia). A momo rocher tem recheio de creme de avelã e castanha, sob cobertura de ganache de chocolate e castanha (R$ 12,90 a fatia). Rua Pouso Alegre, 1000, Floresta (100 lugares), ☎ 3421-5020. 9h/22h. Mais duas unidades. Aberto em 1989.

Patrícia Goedert Doçaria

O cardápio da confeiteira catarinense Patrícia Goedert acaba de ser renovado. Entre as inclusões está o brownie tower (R$ 23,90), uma torre de brownie com castanha-do-pará e creme de chocolate belga acompanhada de sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. As bolinhas de churros são servidas com doce de leite (R$ 13,50). Rua Guaicuí, 297, loja 10, Luxemburgo (67 lugares), ☎ 25105824. 11h30/21h30. Aberto em 2017.

