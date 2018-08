Aretha Franklin em seis emocionantes apresentações ao vivo

Relembre seis grandes momentos de Aretha Franklin no palco.

I Say A Little Prayer

Originalmente entoada por Dionne Warwick, a faixa ganhou nova vida na voz de Aretha, que a levou ao topo das paradas em 1968. Confira no vídeo abaixo uma belíssima apresentação da música, em 1970.

(You Make Me Feel Like) A Natural Woman

Assinada por Carole King, a canção se tornou popular na voz de Aretha nos anos 1960. Muitos anos depois, mais precisamente em 2015, durante o Prêmio Kennedy, a cantora subiu ao palco para entoar a faixa. Ela emocionou Carole, homenageada da noite, e o ex-presidente dos EUA Barack Obama.

Amazing Grace

Clássico da música gospel, Amazing Grace ganhou tratamento de luxo na voz de Aretha durante apresentação em 2014, na Casa Branca, com direito a introdução de seu famoso fã Barack Obama. A mesma música foi entoada por ela para o papa Francisco no ano seguinte, em um evento para a família nos Estados Unidos.

I Dreamed a Dream

Em 1993, Aretha Franklin é uma das convidadas de honra da posse do então presidente americano Bill Clinton. Ela sobe ao palco para cantar I Dreamed a Dream, emotiva canção do musical Les Misérables.

Respect

Com seu grande hit Respect, Aretha se solta no palco do MDA Telethon, em 1980, em uma apresentação contagiante.