Apresentador que chamou Ludmilla de ‘macaca’ vai para o SBT

Marcos Paulo, mais conhecido como Marcão do Povo, apresentador que chamou a cantora Ludmilla de “macaca” durante o Balanço Geral DF, da Record, foi anunciado como o novo contratado do SBT, na tarde desta segunda-feira. “Era o meu grande sonho. Cresci vendo o SBT, que é uma emissora com a cara da família brasileira, a cara do Brasil. Lutei muito para isso, estou muito feliz”, disse o apresentador, em comunicado enviado pela assessoria de imprensa da emissora. Ainda não há informações sobre qual programa ele vai apresentar.

Marcão foi demitido da Record após a enorme repercussão de um vídeo em que ele aparecia falando, na bancada do Balanço Geral DF, que Ludmilla “era pobre, macaca, pobre, mas pobre mesmo”. Marcão também virou alvo de Ludmilla, que afirmou que ia prestar queixa contra o apresentador.

Depois de ser demitido, Marcão do Povo tentou justificar sua fala. Ele afirmou que no interior do Centro-Oeste brasileiro a expressão “macaco preto” é uma referência a pessoas de baixo poder aquisitivo que enriqueceram, como é o caso de Ludmilla – e, nas palavras de Marcão, dele mesmo.