Aos 101 anos, Kirk Douglas é homenageado no Globo de Ouro

Kirk Douglas, com recém-completos 101 anos, subiu ao palco do Globo de Ouro ao lado de sua nora Catherine Zeta-Jones para apresentar o prêmio de melhor roteiro em cinema. Antes, cenas de filmes do ator foram exibidas em forma de homenagem.

“Meu sogro, uma lenda, foi homenageado por seu papel que acabou com a lista negra de Hollywood”, lembrou Catherine sobre a época em que artistas da indústria eram perseguidos pelo macarthismo, trama retratada no filme Trumbo: Lista Negra. “Ele não só contratou o roteirista Dalton Trumbo por Spartacus, como insistiu para que ele recebesse o crédito por seu trabalho.” Com esforço, o ator respondeu: “Você já disse tudo, Catherine. Eu nunca conseguiria dizer nada depois de você”.

Nas redes sociais, contudo, a homenagem foi contestada, lembrando os rumores que Douglas é suspeito de ter estuprado a atriz Natalie Wood, em 1954, quando ela tinha 16 anos. O caso que nunca foi provado ou levado por ela às autoridades. A atriz morreu em 1981.