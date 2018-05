AO VIVO: o casamento real de príncipe Harry e Meghan Markle; acompanhe

Pouco menos de seis meses após o anúncio do noivado, o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle sobem ao altar neste sábado, na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. O casamento real acontece ao meio-dia na Inglaterra (8h no horário de Brasília) e reúne 600 convidados, entre as figuras mais importantes da monarquia britânica, como a rainha Elizabeth II, o príncipe Charles e o príncipe William, familiares de Meghan e amigos dos noivos. Após a cerimônia, o casal sai em cortejo pelo vilarejo de Windsor, antes de seguir para o almoço oferecido pela rainha, avó do príncipe, e para a festa, mais à noite.

Acompanhe ao vivo o casamento real de príncipe Harry e Meghan Markle: