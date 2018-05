O casamento do príncipe Harry, do Reino Unido, e da atriz americana Meghan Markle acontece na manhã deste sábado na Capela de São Jorge do Castelo de Windsor, na Inglaterra. A cerimônia recebe grandes celebridades, como a apresentadora Oprah Winfrey, o ator George Clooney e o cantor James Blunt.

Os membros da família real britânica também comparecem ao evento, incluindo a rainha Elizabeth II, o príncipe William e Kate Middleton. Confira uma galeria de fotos de todos os convidados: