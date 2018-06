Antônia Fontenelle responde Flávia Alessandra: ‘Você é uma ingrata’

Antônia Fontenelle respondeu nesta quarta-feira ao comunicado de Flávia Alessandra sobre a disputa pela herança de Marcos Paulo. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, Antônia rebateu ponto a ponto a carta de Flávia, repetindo várias vezes que achava que a nota havia sido escrita não pela atriz, mas sim por sua assessoria de imprensa. “Você mesma não é capaz de vir e botar sua cara a tapa”, disse. “Eu sei exatamente por que você se manifestou, qual a sua preocupação. Você vai fazer novela agora, precisa do apoio das pessoas, precisa que as pessoas pensem que você é uma mocinha de novela. Não, não, não. Mocinha de novela não faz isso com os outros, não posa de santa.”

Antônia afirma que o testamento que Marcos Paulo deixou e que não a inclui como uma das herdeiras é de 2005, antes de o diretor a conhecer. Em seguida, explica sobre o documento, citado por Flávia, em que ela abre mão de tudo o que era de Marcos Paulo. Segundo Antônia, o documento atestava a união estável entre eles. “É verdade, eu assinei esse papel. Ao entrar na sala de cirurgia, meu sogro está de prova, muita gente está de prova, o Marcos Paulo disse: ‘Se acontecer alguma coisa comigo, vá ao João Paulo Lins e Silva (advogado e inventariante do ator), que tem algo para você lá’. Eu falei: ‘Que bobeira, não vai acontecer nada’. Pois bem, Marcos Paulo saiu de lá vivo, andando, recuperado, não faleceu de câncer, ele faleceu um ano depois de embolia pulmonar.”

Antônia fala, então, sobre a carta escrita à mão por Marcos Paulo pouco antes de sua morte, em 2012, em que ele deixa 60% do saldo de suas contas bancárias e investimentos para ela. “Antes de falecer, vocês sabem muito bem que ele ligou para o João Paulo Lins e Silva e escreveu uma carta à mão me beneficiando”, diz. “Ele deu para as filhas o que é das filhas e me deixou com o disponível (em sua conta bancária) para me separar disso, para eu não ter que ficar vendendo apartamento, obra de arte, dividindo o dinheiro. Ele sempre me disse, e eu tenho testemunhas: ‘Antônia, quando eu morrer elas vão te engolir vivas’. (…) Ele me reconheceu como mulher dele, ele me honrou.”

Antônia afirma que Flávia é ingrata por não reconhecer que sua carreira se deve a Marcos Paulo. “Quando conheceu Marcos Paulo era figurante da TV Globo, foi fazer um concurso do Faustão, Marcos Paulo votou nela, a partir daí botou ela para fazer várias novelas, ela foi protagonista da TV globo, fez campanhas milionárias. Você é uma ingrata, mulher”, diz. “Quando o Marcos Paulo morreu, ela foi em todas as capas de revista dizer que perdeu não só o pai da filha, mas um grande amigo. Que grande amigo? Você nunca deu um telefonema para ele para falar: ‘Sinto muito que você pegou essa doença ruim, cruel’. Você, no mínimo, deveria ser grata a ele por quem você é hoje.”

Antônia termina falando que, caso a Justiça decida que ela não tem direito à herança, não vai mais brigar. “Não tem problema, façam o bom uso do dinheiro de vocês. Agora, ficar calada diante de tudo o que vocês fazem comigo, não”, diz. “É uma questão de respeito, de reconhecimento, de justiça.”