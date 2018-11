Anitta faz a ‘sincerona’ e mostra rotina cansativa em trailer da Netflix

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira, o trailer da série documental sobre a carreira de Anitta. A produção, que estreia no dia 16 de novembro, acompanha a longa rotina da cantora no último ano, entre gravações de clipes e momentos de exaustação, em que ela reclama de problemas nos nervos do joelho e da dificuldade para dormir.

O trailer tenta mostrar o lado “sincerão” de Anitta, que se chama de “grossa, estúpida e mal-educada”. “Eu preciso fazer um xixi”, diz a cantora, no meio da gravação do clipe Is That For Me, na Amazônia. Em outra cena, ela reclama de cansaço, da dificuldade para dormir e de dormência nas pernas.

Misturando cenas em inglês e em português, Vai Anitta ainda contará com os depoimentos de pessoas próximas à cantora, como do seu pai, Mauro Machado, e do cantor colombiano J Balvin. Confira o trailer: