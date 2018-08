Anitta confirma parceria com Pharrell e diz que negocia com Dua Lipa

Anitta confirmou em entrevista à revista americana Rolling Stone que fez parceria com Pharrell e Rita Ora e adiantou que está negociando com outro nome pop. “Estive no estúdio com Pharrell e Rita Ora, e estou conversando com Dua Lipa também”, afirmou a cantora, citando a intérprete de New Rules.

“Fazer uma colaboração tem a ver com a química, e se você acha que o estilo da outra pessoa combina com quem você é. Quero mostrar mais de mim, que eu consigo fazer algo sozinha e revelar minha personalidade. Este ano vou gravar mais em inglês, mas primeiro eu quero ter uma carreira mais sólida no mercado falante de espanhol”, continuou.

Anitta publicou em maio em seu perfil no Instagram uma foto ao lado de Pharrell, dando indicação de que estava gravando com o músico do hit Happy. A cantora, porém, não deu explicações sobre o clique. “Estou sem palavras”, escreveu na legenda.

À Rolling Stone, Anitta também falou sobre as expectativas para a sua carreira internacional. “Meus país é muito grande, e os números que eu obtive só no Brasil são enormes. Às vezes meu país espera os mesmos resultados nos Estados Unidos que eu obtive aqui”, disse. “Eu trabalho há sete anos no mercado brasileiro e só comecei a mirar o mercado internacional um ano atrás. Então é claro que as coisas não vão acontecer de um jeito mais rápido ou fácil do que eu tenho no meu país.”