Anima Mundi atinge meta de financiamento coletivo para edição de 2019

O festival Anima Mundi atingiu a meta de arrecadação de 400.000 reais via financiamento coletivo e garantiu a realização de sua 27ª edição, marcada para acontecer entre 17 e 21 de julho, no Rio de Janeiro, e 24 a 28 de julho, em São Paulo. A meta foi batida em seis semanas de arrecadação e o valor total levantado na vaquinha virtual foi de 428.822 reais.

O evento precisou recorrer ao modelo de financiamento coletivo após fim do patrocínio da Petrobras, em abril, na esteira de outros cortes de incentivos de estatais a projetos culturais anunciados pelo governo de Jair Bolsonaro.

A campanha de financiamento possuía três metas, nos valores de 400.000, 600.000 e 800.000 reais. A primeira meta, que foi atingida, inclui somente a realização da mostra de filmes. Se os outros dois valores tivessem sido alcançados, a organização do festival iria realizar outros eventos, como sessões especiais com cineastas e um fórum com animadores brasileiros e estrangeiros.

O Anima Mundi é o maior festival de animação da América Latina, tendo revelado nomes como Carlos Saldanha (das franquias A Era do Gelo e Rio) e Alê Abreu (O Menino e o Mundo). Desde 2012, é qualificado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para indicar filmes que podem concorrer aos prêmios de animação no Oscar.