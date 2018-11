Andrea Bocelli se torna 1º artista de música clássica a liderar Billboard

Andrea Bocelli conquistou o primeiro lugar na lista Artists 100 da revista americana Billboard, sendo o artista mais ouvido nos Estados Unidos nesta semana. Mais do que a liderança, o tenor realizou um feito inédito: ele foi o primeiro intérprete de música clássica a chegar à liderança do ranking. O cantor desbancou cantores como Lady Gaga, Drake e Post Malone.

A lista, criada pela Billboard em 2014, mede o consumo das canções por meio de dados como número de vendas de álbuns e singles, interatividade nas redes sociais, transmissões via rádio e reproduções em serviços de streaming. Bocelli já havia ocupado a 28ª posição do ranking, em 2015.

Seu novo álbum Sì, lançado no final de outubro, também ocupa a primeira posição da lista de mais vendidos Billboard 200, com mais de 126.000 cópias comercializadas. O trabalho conta com a participação de grandes nomes do pop, como Dua Lipa e Ed Sheeran, em uma mistura inédita de estilos. Há mais de dez anos um representante da música clássica não ocupava essa posição – a última vez foi com Josh Groban e seu álbum Noel, em 2007.