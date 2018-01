Ancine revela: só um brasileiro entre as bilheterias top de 2017

Apenas um filme brasileiro entrou para o ranking das dez maiores bilheterias do país em 2017. A comédia Minha Mãe É Uma Peça 2, estrelada por Paulo Gustavo, conquistou o nono lugar da lista, com um público de mais de 5,2 milhões de pessoas e uma renda de 73,7 milhões de reais.

Segundo novo relatório do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual, divulgado pela Ancine na segunda-feira, a animação Meu Malvado Favorito 3 foi o longa que mais levou pessoas aos cinemas nacionais no último ano, seguido da ação Velozes e Furiosos 8 e de Liga da Justiça. Os heróis ainda dominaram o ranking, com os títulos Mulher-Maravilha, Homem-Aranha – De Volta ao Lar, Logan e Thor – Ragnarok.

No cenário brasileiro, de modo geral, as produções para o público jovem marcaram a lista, com títulos como Fala Sério, Mãe! e Meus 15 Anos, estrelados por Larissa Manoela e Eu Fico Loko, que conta a história do youtuber Christian Figueiredo. O filme sobre a Operação Lava Jato, Polícia Federal – A Lei É Para Todos, teve a segunda maior bilheteria, com um público de 1,36 milhão de pessoas.

Recorde de lançamentos

O ano de 2017 registrou recorde pelo maior número de estreias de filmes brasileiros desde 1995, com 158 longas. Em 2016, foram lançados 142. O aumento foi expressivo entre as animações: no último ano, sete delas estrearam, enquanto 2016 teve apenas uma e 2015, nenhuma. Os documentários também aumentaram de 44 para 60 nos últimos dois anos.

Apesar do crescimento de estreias, o número de público teve uma queda de 1,7% em 2017. No último ano, 181,2 milhões de pessoas foram às salas de cinema, enquanto, em 2016, o público foi de 184,3 milhões.

Confira os rankings completos:

Os 10 títulos com maior bilheteria em 2017:

Meu Malvado Favorito 3 – 8.989.024 de pessoas Velozes e Furiosos 8 – 8.505.215 de pessoas Liga da Justiça– 8.442.364 de pessoas A Bela e a Fera – 8.308.489 de pessoas Mulher-Maravilha – 7.011.338 de pessoas Homem-Aranha – De Volta ao Lar – 6.686.527 de pessoas Logan – 6.400.985 de pessoas Thor – Ragnarok – 6.359.663 de pessoas Minha Mãe É Uma Peça 2 – 5.213.465 de pessoas Moana – Um Mar de Aventuras – 5.147.838 de pessoas

Os 10 títulos nacionais com maior bilheteria em 2017: