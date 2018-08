1. anarco (5) zoom_out_map 1 /5 Panacota de frutas vermelhas: sobremesa (Divulgação/VEJASP)

O Anarco está entre os restaurantes participantes da segunda edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Curitiba. A proposta do evento é oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Anarco, entre os dias 1º a 30 de setembro, apenas no almoço, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 55,00 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa.

Entrada – Caldinho de Cordeiro com Pinhão: Cordeiro cozido lentamente com ervas frescas ou Salada Caprese: muçarela de búfala, rúcula, tomate e pesto

Prato principal – Talharim Ao Mare (talharim com lagostim) ou polenta cremosa com ossobuco de angus

Sobremesa – Panna cotta fruit del bosque (panna cotta de frutas vermelhas) ou gelato Anarco (sorvete artesanal de amêndoas com calda de chocolate italiano).

Anarco – Mercado Municipal, Avenida Sete de Setembro, 1865, 3029-6154. Almoço: Ter. a sáb. 11h/16h; dom. 11h/15h.