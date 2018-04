Atriz de Chloe do seriado ‘Smallville’ é presa nos EUA

Allison Mack ficou conhecida do grande público ao interpretar Chloe, a confidente de Clark Kent no seriado Smallville (exibido anos atrás no Brasil pelo canal Warner). Na vida real, a atriz está longe de ser boazinha. Ela foi presa na sexta-feira passada sob acusação de tráfico sexual e trabalhos forçados. A pena pode chegar a 15 anos de prisão.

A prisão de Allison está relacionada ao seu envolvimento com o grupo secreto batizado de Nixvm, liderado por Keith Raniere. Ele se anunciava como uma espécie de guru de auto-ajuda, mas na verdade coagia as fieis e praticarem atos sexuais com ele. Ranieri – que adotou o codinome de Vanguarda – também marcava suas iniciais na pele das vítimas. A função de Allison era recrutar mulheres para a seita. Allison recebeu dinheiro por sua participação no culto e criou um programa chamado A Fonte, com o objetivo de trazer astros do showbiz para a rede de Raniere.

Situada em Albany, capital do estado de Nova York, o Nixvm é um grupo criado supostamente para trabalhar a auto-estima e o auto-conhecimento das pessoas. Mas segundo os oficiais da justiça, eles extorquiam as vítimas (que pagavam milhares de dólares pelos supostos cursos), as forçavam a práticas sexuais e as obrigavam a buscar novos fieis. As mulheres que adentravam no Nixvm eram batizadas de “escravas” até conseguirem recrutar outras pessoas. Elas eram rebatizadas como “mestres” quando conseguiam arrebatar novos nomes para a rede. Qualquer tentativa de sair do culto ou divulgar as práticas ilícitas que aconteciam ali era rechaçadas com exposição pública através de vídeos e documentos confidenciais.

No tribuna, Allison negou todas as acusações. Os representantes do Nixvm se limitaram a declarar que “acreditam que a justiça irá trazer a verdade à tona.”