Alok rebate produtor dos Mamonas: ‘Obrigado pelo marketing’

O DJ brasileiro Alok respondeu às críticas feitas pelo antigo produtor dos Mamonas Assassinas, Rick Bonadio, após o lançamento de um remix de Pelados em Santos (1990). “Rick, obrigado pelo marketing. E deixa eu dar um recado: em vez de fazer críticas destrutivas, porque não vem aqui no estúdio fazer críticas construtivas? De repente, você tem algo para nos ensinar e temos muito o que ensinar para você também. Vem para cá, dar uma atualizada”, afirmou Alok durante um vídeo ao vivo no Instagram.

Nesta quinta-feira, Rick postou no Twitter o descontentamento com a nova versão da música feita pelo DJ em parceria com o duo Sevenn. “O segundo acorde é um B menor e você colocou maior mesmo mantendo as melodias de voz e metais. Vamos arrumar isso? Conceito é uma coisa, falta de musicalidade é outra. Tá péssimo”, escreveu o produtor.

Alok não deixou a provocação passar e explicou: “Fizemos essa música com muito carinho e dedicação. Abrimos mão de todos os direitos e tudo o que é faturado em nosso nome, é direcionado para os Mamonas Assassinas e a família deles. Não estamos visando lucro nisso. É apenas uma homenagem”.

Confira o remix da música Pelados em Santos: