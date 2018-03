Alok esbanja pirotecnias em show no Lollapalooza

Alok foi a última atração do palco Perry’s by Doritos, especializado em música eletrônica, na primeira noite do festival Lollapalooza. O DJ goiano incrementou a apresentação com muita pirotecnia, da abertura ao fim do show. “Já é ano novo?”, brincavam pessoas que assistiam da plateia.

Além dos fogos, fitas de papel, fumaça, raios de luz e até jatos de fogo saiam do palco. Os telões eram espaço para imagens abstratas com cores neon, mas não transmitiam o DJ, que quase sumia atrás do balcão com pickups.

O show de Alok começou com vinte minutos de atraso, mas por um motivo justificado. A dupla Galantis, que se apresentou antes do brasileiro, terminou o show por volta de 22h10, quase vinte minutos depois do planejado.

A entrada do goiano ao palco foi precedida de uma contagem regressiva em inglês e já alguns fogos de artifício. O DJ abriu a setlist com a música Hear Me Now. O setlist intercalava canções de Alok, como Big Jet Plan e Never Let Me Go, e de outros artistas conhecidos pelo público, incluindo Turn Down For What (de DJ Snake e Lil Jon) e até We Will Rock You (do Queen).

Entre as músicas, Alok se dirigia à plateia perguntando se “tem alguém feliz aí?” e gritando “hey” para ouvir os fãs responderem “ho”. O cansaço de um dia de apresentações não abalou o público, que manteve as mãos levantadas durante todo o show.

O Lollapalooza 2018 vai até domingo, 25, em São Paulo. Lana Del Rey, Imagine Dragons e The Killers são algumas das atrações que se apresentam no festival.