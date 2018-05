Alok compartilha vídeo de avião que saiu da pista: ‘Estou chorando’

O DJ Alok compartilhou um vídeo na noite de terça-feira do avião em que viajava e que saiu da pista depois de não conseguir levantar voo no aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora (MG). “Inacreditável! Acabei de receber esse vídeo e não consegui me segurar! Estou chorando, mas de alegria! Obrigado, Deus! Isso foi um milagre! Minha realidade nunca mais será a mesma!”, afirmou.

O vídeo apresenta imagens áreas da aeronave, que transportava Alok e a sua equipe, feitas no último domingo. No momento em que tentava decolar, o avião foi direto para um terreno baldio em frente ao aeroporto. Ninguém ficou ferido, mas o músico classificou o episódio como seu “segundo nascimento”.

“Estamos todos bem. Só consigo agradecer. Obrigado, Deus. Nascemos de novo! 20 de maio, meu segundo nascimento”, escreveu o DJ em seu perfil no Instagram, no dia do acidente.