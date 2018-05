Avião que levava o DJ Alok sai da pista durante decolagem em MG

O avião que fazia o transporte do DJ Alok e sua equipe saiu da pista no aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora (MG), no momento em que tentava decolar – o piloto acelera a aeronave, mas ela vai direto para fora da pista e para apenas em um terreno baldio. Na noite anterior, ele havia feito um show em Lavras, a cerca de 250 km.

Ninguém ficou ferido, mas o músico, que tem carreira internacional, classificou o episódio como seu “segundo nascimento”. “Estamos todos bem. Só consigo agradecer. Obrigado, Deus. Nascemos de novo! 20 de maio, meu segundo nascimento”, escreveu o DJ em seu perfil no Instagram. Ele também publicou um vídeo no qual, bastante abalado, começa a falar sobre o episódio, mas não termina a frase. “Galera, fui decolar aqui, nosso avião…”

Em nota, a Sedettur (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo) de Juiz de Fora informou que o incidente ocorreu no final da tarde. “A Sedettur informa que o incidente durante a decolagem da aeronave que fazia o transporte do DJ Alok e equipe, por volta das 16h30 no Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis, não registrou vítimas. Imediatamente após a ocorrência, todos os procedimentos de segurança foram acionados pela empresa que opera o aeroporto, assim como os contatos com o Corpo de Bombeiros e os órgãos ligados à Aeronáutica. As causas do incidente serão agora investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).”

