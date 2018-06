Bruna Marquezine publicou nesta sexta-feira em seu perfil no Instagram uma miniaula de como cair cinematograficamente. “É um workshop para atores e dublês de quedas. Como cair com naturalidade e sutileza”, disse a atriz nos bastidores da novela das 7 da Globo Deus Salve o Rei. Em seguida, postou um vídeo de um ensaio da trama em que, caracterizada como a vilã Catarina, cai estatelada, de braços abertos e dramaticamente, em um colchão.

Bruna ainda afirmou que fez seu curso o colega Rômulo Estrela, o mocinho do folhetim, que agora diz “cair como poucos”. A atriz só não esclareceu se outro de seu aluno foi o namorado Neymar, que já ganhou inúmeros memes durante a Copa do Mundo da Rússia por cair demais em campo. Em uma dessas ocasiões, no jogo do Brasil contra a Costa Rica, na semana passada, a seleção teve um pênalti contra o craque anulado depois da consulta ao VAR (árbitro de vídeo) ter mostrado que Neymar se jogou. Será que ele tentou aplicar a aula de “queda cinematográfica” que teve com a atriz?