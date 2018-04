Allison Mack, de ‘Smallville’: como a ‘boazinha’ virou escrava sexual

Allison Mack, a atriz que surpreendeu o mundo ao se revelar no papel de seguidora de uma seita macabra, pautada pela exploração sexual de garotas, era ela própria uma escrava sexual do líder Keith Raniere, de acordo com o jornal The Sun. Conhecida pelo grande público como a ética e generosa jornalista Chloe do seriado de TV Smallville, Allison foi solta sob fiança na última segunda-feira, depois de ser presa sob a acusação de tráfico sexual e trabalhos forçados — ela cooptava meninas para o grupo de religioso NXIVM, de Raniere, a quem também devia favores ligados ao sexo.

Não bastava entregar o corpo ao papa da NXIVM: era preciso ter o corpo que ele desejava. Para isso, Allison corria mais de 60 quilômetros por semana e mantinha uma dieta restrita.

Os esforços fizeram efeito: dentro da hierarquia do grupo, Allison era definida como uma “escrava” direta do líder, espécie de arcebispa de Raniere, e também como “mestre” encarregada de talhar novos integrantes.

Allison já havia sido apontada como uma das líderes do grupo em novembro do ano passado. De acordo com o jornal The New York Times, apenas mulheres de alto escalão são convidadas a participar da seita.

A atriz foi solta depois de pagar uma fiança de 5 milhões de reais. A família de Allison ainda concordou em entregar uma propriedade em Los Alamitos, na Califórnia, como garantia. Enquanto ela aguarda julgamento, deverá morar com os pais sob prisão domiciliar e não poderá ter qualquer contato com Raniere, a NXIVM ou qualquer associado à organização.