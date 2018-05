Alan Rickman, o Snape, estava infeliz com personagem em ‘Harry Potter’

Alan Rickman estava frustrado com o desenvolvimento de seu personagem na saga Harry Potter, Severo Snape. Segundo o jornal The Telegraph, o ator acreditava que o professor de poções não recebeu a atenção devida nos oito filmes sobre o bruxinho. Rickman morreu em 2016, vítima de um câncer.

Uma pasta com escritos de Rickman foi vendida em Londres na última semana. Entre os papéis, estava um cartão postal de David Hayman, produtor dos filmes, enviado ao ator, em que dizia: “Obrigado por fazer de Harry Potter e a Câmara Secreta um sucesso. Eu sei que, às vezes, você se frustra, mas saiba que você é parte fundamental dos filmes. E que você é brilhante”.

Em outra nota, intitulada Inside Snape’s Head (Por dentro da cabeça de Snape, em tradução livre), Alan Rickman desabafa: “É como se David Yates (diretor do filme) tivesse decidido que isso (o arco do professor) não é importante para o apelo da audiência adolescente”. O texto foi escrito em 2009, durante as gravações de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sexto longa da saga.

O arquivo completo foi vendido por 950.000 libras (cerca de 4.5 milhões de reais), e além dos comentários sobre o personagem, inclui cartas do Príncipe Charles, Bill Clinton, Tony Blair e da autora de Harry Potter, J.K. Rowling, agradecendo o ator por “fazer justiça” ao seu personagem mais complexo.