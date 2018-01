‘Acho que vou ser mãe cedo’, diz Bruna Marquezine no ‘Fantástico’

Em entrevista ao Fantástico deste domingo, Bruna Marquezine fez uma revelação sobre sua vida pessoal. “Acho que vou ser mãe cedo”, disse a atriz, em vídeo antecipando a entrevista que a Globo divulgou no Twitter. Bruna participou do programa junto com Marina Ruy Barbosa para falar sobre a nova novela das 7, Deus Salve o Rei, que estreia na terça-feira. Ela será a vilã da trama, enquanto Marina será a mocinha.

Nas redes sociais, os fãs do casal Brumar (Bruna Marquezine e Neymar) já se animaram com a possibilidade de um bebê. Bruna reatou o namoro com Neymar recentemente. A atriz e o jogador se encontraram em Fernando de Noronha no Réveillon e ficaram juntos. No primeiro dia de 2018, o jogador publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece dando um selinho na atriz. Na legenda, ele se declarou a ela: “Quando vi, já estava nos teus braços… love u pretinha”.

Em seguida, foi a vez da atriz se pronunciar sobre o namoro. Também no Instagram, ela publicou uma foto junto com o craque e uma citação de Caio Fernando Abreu. “Tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você. Te amo”, escreveu na legenda.