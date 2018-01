Bruna Marquezine se declara a Neymar: ‘Eu quero nós’

Depois de Neymar demonstrar o seu carinho por Bruna Marquezine no Instagram, chegou a vez de a atriz retribuir. A jovem publicou uma foto em que aparece com o atacante em Fernando de Noronha, onde eles passaram o réveillon, e colocou na legenda uma citação. “Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa. Caio Fernando Abreu”, escreveu.

Em seguida, ela continuou, romântica: “Tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você. Te amo”.

Nesta quarta-feira, o casal teve que se separar – Neymar precisou se apresentar ao clube Paris Saint-Germain para o primeiro treino do ano. Ainda em Fernando de Noronha, o par foi fotografado entre beijos e lágrimas durante a despedida.

Bruna Marquezine começou o ano com Neymar. Os dois foram filmados trocando beijos em uma festa na madrugada do último domingo, em Fernando de Noronha. Depois, passearam de barco com amigos e o filho do atacante, Davi Lucca. No primeiro dia de 2018, o jogador publicou uma foto em seu perfil no Instagram em que aparece dando um selinho na atriz. Na legenda, ele se declarou a ela: “Quando vi, já estava nos teus braços … love u pretinha”.