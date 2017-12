Abaixo-assinado pede para Disney retirar ‘Star Wars 8’ da saga

Apesar das críticas positivas e do sucesso de bilheteria, Star Wars: Os Últimos Jedi é considerado um distúrbio da Força para alguns fãs mais radicais. Nesta semana, um americano do Estado da Georgia criou um abaixo-assinado na página change.org pedindo que a Disney retire a produção do “cânone” da saga. Ao menos 36.700 pessoas deram apoio à iniciativa.

A maior reclamação é sobre a forma como o novo capítulo caracteriza os jedi e, principalmente, Luke Skywalker (Mark Hamill), o grande herói da trilogia original, produzida entre 1977 e 1983. “O Episódio VIII destruiu as muitas razões pelas quais muitos de nós, como fãs, gostaram de Star Wars“, afirma o comunicado, sem dar detalhes sobre qual seria a maneira correta de retratá-lo.

O autor do protesto propõe então que, para consertar o mal, basta ignorar a existência do novo filme. Ele argumenta que muitas histórias do universo expandido, como livros, jogos , quadrinhos e animações já ficaram de fora das histórias oficiais. Assim, um novo longa seria feito, redimindo “o legado, a integridade e o caráter” do personagem.