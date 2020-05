A redenção cristã de ‘Harry Potter’

Desde que o feitiço de J.K. Rowling foi lançado, poucos foram os inimigos a se interpor entre Harry Potter e seu público ávido por magia. Pois justamente as habilidades do bruxo o colocaram em rota de colisão com católicos e evangélicos — cujas fileiras mais fundamentalistas acusaram a saga de promover o “ocultismo” entre seus rebentos. O duelo entre Rowling — cristã assumida — e os religiosos contou com a participação do falecido exorcista-chefe do Vaticano, o padre Gabriele Amorth, que conferiu à franquia o epíteto de “satânica”. Até hoje, grupos de origem carismática e neopentecostal continuam em guerra contra o bruxinho. Blogs, podcasts e devocionais que relacionam elementos da cultura pop com os ensinamentos de Cristo relativizam até mesmo as cenas de sangue e sexo explícitas de Game of Thrones; mas fogem de Harry Potter como o diabo foge da cruz. Felizmente, vertentes pensantes das religiões vêm combatendo essa visão obscurantista. A história sofrida de Potter foi alvo de análises elogiosas na revista Communio, fundada pelo papa Bento XVI. Grupos de estudo evangélicos nos Estados Unidos também atuam para redimir o bruxo. Um olhar atento, afinal, revela que a saga está ancorada em temas caros à teologia cristã, como o livre-arbítrio, o poder do sacrifício e a certeza da finitude.

Publicado em VEJA de 20 de maio de 2020, edição nº 2687