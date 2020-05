Estufa, distância e parede de plástico: como restaurantes estão reabrindo

A pandemia do novo coronavírus mudou completamente nossas vidas e nossos hábitos. Sair na rua? Só de máscara e quando necessário. Se reunir com os amigos? Só por videochamada Comer fora? Nem pensar. No máximo um delivery. E parece que mesmo quando esse período mais rígido de quarentena acabar, a vida não será como antes.

Países que já relaxaram medidas de lockdown e distanciamento social permitiram a reabertura de estabelecimentos, incluindo restaurantes, desde de que seja mantida uma distância segura entre as pessoas. O resultado disso? Medidas criativas e inusitadas que vão desde um restaurante com apenas uma mesa, para uma pessoa, na Suíça, até divisórias transparentes em Bangkok e na Itália e estufas individuais na Holanda.

Veja abaixo algumas soluções adotadas por restaurantes ao redor do mundo para reabrir de forma segura após uma pandemia.