Dia dos Namorados: 7 filmes que fogem do óbvio para ver a dois

Encontrar um bom filme para ver a dois pode ser um dilema. Para agradar a gregos e troianos, confira abaixo uma seleção de longas que fogem do óbvio romântico típico do Dia dos Namorados com tramas que vão de dramas de época até uma pitada de terror.

ASSINE VEJA Clique e Assine

Um Reino Unido, na Netflix

Inspirado numa história real, o filme acompanha a história de um príncipe de Botsuana que vai para Londres estudar na década de 1940 e lá se apaixona por uma mulher inglesa branca. O romance inter-racial não é bem visto por nenhum dos dois lados, já que negros não poderiam se relacionar com brancos em ambos os cenários. Mesmo assim, o casal enfrenta as restrições para continuar o romance.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Passageiros, no Globoplay

Rumo a outro planeta, em uma viagem que duraria décadas, um homem (Chris Pratt) desperta da câmara que o mantinha hibernando até o destino. Solitário pela nave, ele se apaixona por outra passageira (Jennifer Lawrence) em uma cápsula – a quem ele acorda, em um ato de desespero. A trama que mistura romance, ficção científica e cenas de ação no espaço ainda rende espaço para discussões ao final: ele merece perdão por ter acordado a moça?

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, na Netflix

Um dos raros e bons momentos de Jim Carrey em um papel dramático, o filme acompanha a história de um casal com duas pessoas muito diferentes entre si. Ele, tímido e calado, se apaixona por uma moça expansiva e descolada (interpretada por Kate Winslet). O amor intenso e problemático leva ambos a procurarem ajuda de uma clínica que apaga memórias de forma seletiva para, assim, esquecerem um do outro. O plano, porém, não sai como esperado.

Continua após a publicidade

A Jovem Rainha Vitória, na Amazon Prime Video

O longa é uma boa opção para quem gosta de tramas históricas. Popular rainha da Inglaterra, Vitória viveu um romance inesperado com um príncipe de origem belga, Albert. O longa protagonizado por Emily Blunt mostra a juventude da rainha, os dilemas com a mãe, e o casamento arranjado que se mostra sua grande sorte.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, Netflix

No delicado e elegante filme nacional, um adolescente cego superprotegido pela mãe tenta encontrar seu lugar no mundo e sua identidade. A procura ganha novos contornos quando um novo garoto chega ao colégio e lhe desperta sentimentos e uma necessidade de entender a própria sexualidade.

Corra!, na Netflix

Um filme de terror psicológico no Dia dos Namorados? Por que não? Um rapaz vai pela primeira vez conhecer a família da namorada. Muito bem recebido na casa, ele percebe que há algo estranho no grupo e em seus amigos, boa parte deles idosos ricos e brancos. Contar mais do que isso é estragar várias reviravoltas, que vão envolver suspense e um tanto de sangue.

Continua após a publicidade

Nasce uma Estrela, HBO Go

Sucesso que deu a Lady Gaga um Oscar, o filme dramático acompanha uma estrela da música country (Bradley Cooper) que se apaixona por uma cantora iniciante. Alcoólatra, ele vê a carreira despencar enquanto a namorada alcança os holofotes. O amor de ambos, porém, os mantêm juntos em vários altos e baixos. Dica para quem gosta de muita música e uma pitada extra de melodrama.