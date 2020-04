5 documentários sobre acontecimentos históricos para ver na Netflix

O tempo em casa pode ser muito útil para quem quer aprender mais sobre o mundo e sua história. A Netflix oferece diversas opções interessantes de documentários que exploram eventos e personagens históricos, desde curiosidades das grandes Guerras até os corredores dos palácios da realeza britânica. Confira abaixo cinco boas opções:

Five Came Back

Durante a II Guerra Mundial, cinco cineastas foram ao campo de batalha e registraram in loco momentos decisivos do maior conflito armado da história. O esforço fez parte da estratégia de propaganda americana, que usou o cinema para divulgar seus ideias de liberdade e patriotismo. Com três episódios, Five Came Back reconstitui o trabalho de Frank Capra, George Stevens, John Ford, John Huston e William Wyleras, figurões de Hollywood que deixaram os estúdios e partiram para o fronte, onde fizeram registros impressionantes e com qualidade cinematográfica do conflito.

The Royal House of Windsor

Lançado em 2017, a minissérie documental acompanha a vida da família real britânica no último século. A produção destrincha o poder da dinastia Windsor, os conflitos políticos e familiares e como a monarquia mais forte da atualidade sobrevive até os dias de hoje. Para quem gosta de The Crown, a produção é um complemento e tanto.

A 13ª Emenda

A 13ª emenda da Constituição americana diz: “Não haverá, nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito a sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado”. No esclarecedor documentário de Ava DuVernay, a diretora acompanha os efeitos da 13ª emenda sobre a população negra americana e o encarceramento em massa através da história dos Estados Unidos.

Women at War

A dupla de documentários conta a história de mulheres que se destacaram durante a I e a II Guerra Mundial. Na linha de frente, estavam profissionais da área de medicina e engenharia, por exemplo. Assim, a produção lança luz sobre a contribuição de uma parcela da população pouco lembrada quando o assunto são os dois grandes conflitos da era moderna.

Grandes Momentos da Segunda Guerra

Com dez episódios de 50 minutos cada, a série documental apresenta a história da II Guerra Mundial através de imagens de seus momentos mais marcantes. Embasada por historiadores, a produção inclui confrontos decisivos, como o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor e a explosão da bomba atômica de Hiroshima. A partir de filmagens restauradas – e coloridas – de arquivos recuperados dos exércitos do Eixo e dos Aliados, a série busca reviver o maior confronto armado da história em cores: é possível ver com mais detalhes acontecimentos que antes restringiam-se a imagens borradas em preto e branco.