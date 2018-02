23 de Maio estreia no Carnaval com bloco inspirado em É o Tchan

Estreante no Carnaval de São Paulo, a avenida 23 de Maio, importante via da capital paulista, recebeu na manhã deste domingo seu primeiro desfile: o bloco Domingo Ela Não Vai, inspirado nas músicas do grupo É o Tchan. A novidade, classificada como um “teste” pelo prefeito João Doria (PSDB), agradou.

“Nós pedimos para mudar para cá. Somos um bloco com um volume grande de público. Viemos do Centro e, apesar de espaços grandes de concentração, as ruas eram muito apertadas para se deslocar”, explicou o jornalista Alberto Pereira Jr., responsável pelo bloco.

O público também gostou. “Em vias estreitas, não tem como fugir da muvuca. Aqui não, é amplo, aberto”, avaliou a publicitária Flávia Balista.

A maquiadora Cristiane Nascimento também aprovou. Para ela, poucas vias têm a mesma capacidade da 23 de Maio para público. “Domingo passado, eu fui ao Acadêmicos do Baixo Augusta, que foi na avenida da Consolação, uma rua grande, e mesmo assim ficou apertado.”

Em setembro, Doria chegou a avaliar a possibilidade de mover todos os maiores blocos da festa de rua para a 23 de Maio, o que provocou protesto entre os organizadores. “Quando era para ser só aqui, éramos contra. Ia delimitar muito os blocos e acabaria ficando lotado mesmo com o tamanho da via”, afirmou Pereira Jr.

“Não fica apertado como no Centro, mas não adianta nada se for tudo aqui”, defendeu a estudante Marina Higino.

O resultado dos três dias de interdição, de domingo a segunda-feira, será avaliado para decidir qual o peso que a avenida terá a partir de 2018. O fechamento será das 6h às 22h. Outros blocos grandes previstos para este domingo são o Bloco do Desmanche, que veio da Rua Augusta, e o Chá Rouge, que estreia na 23 de Maio.