USP Leste será interditada a partir desta quinta-feira

O campus leste da Universidade de São Paulo (USP) será interditado totalmente a partir desta quinta-feira por causa dos problemas ambientais que afetam a unidade, onde funciona a Each (Escola de Artes, Ciências e Humanidades).

A interdição da USP Leste estava prevista em uma decisão judicial de novembro de 2013, que deu prazo de 30 dias para que a USP resolvesse o problema de contaminação no solo e providenciasse um local adequado para transferência das atividades. Em comunicado oficial publicado na quarta-feira, o vice-diretor da USP Leste, Edson Leite, diz que a universidade está atuando para que a decisão judicial seja revertida e que novos relatórios técnicos serão usados para o pedido de reconsideração da interdição.

O retorno das aulas estava previsto para esta segunda-feira, mas desde dezembro a instituição está fechada por causa de uma infestação de piolho de pombos e da contaminação da água. O bloqueio dos bebedouros foi determinado depois que análises feitas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) apontaram a presença indevida de bactérias na água. A causa do problema, segundo a Sabesp, é a falta de limpeza dos reservatórios.

Segundo o comunicado, a partir do dia 13, terão início as aulas de reposição e alunos e professores serão transferidos para outras unidades ou para escolas próximas da região. Entretanto, ainda não foi definido onde devem acontecer as atividades.