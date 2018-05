Sri Prem Baba: ‘Criança não é respeitada em sua sabedoria nata’

Terceiro entrevistado no evento Amarelas ao Vivo, promovido por VEJA nesta terça-feira, o guru e líder espirital Sri Prem Baba celebrou a inclusão de habilidades emocionais na base nacional curricular de ensino, já que considera a formação na infância a base para esse desenvolvimento.

“É na infância que a base da personalidade é criada. Os condicionamentos que são instalados nessa fase da vida vão permear toda existência dessa pessoa. É ali que está a oportunidade de nós criarmos seres conscientes autônomos, livres, capazes de tomar decisões construtivas para sua vida e para a sociedade. Hoje em dia, infelizmente, nós temos consciência de alguns erros nesses processos, e isso se mostra nos sintomas dessa crise que experimentamos hoje, como depressão e ansiedade”, disse ele entrevista a editora Ana Clara Costa.

Entre os condicionamentos mais graves que são colocados na infância é que a felicidade “está lá fora e pode ser comprada”. O outro é a falta de habilidade em lidar com conteúdos interiores como as emoções. “É ensinado que a criança precisa ser boa, que ela tem que amar. Mas não se ensina como lidar com raiva, ciúmes, inveja, frustração. Se pudermos olhar para isso e tratar da forma correta, nós temos a chance de uma sociedade mais serena, pacífica e amorosa.”

Mas a criança tem maturidade para lidar com esse autoconhecimento? Para Prem Baba, a resposta é sim. “A criança traz uma grande sabedoria que não é respeitada. Ela sabe muito da vida, sobre si mesma, do propósito maior que ela veio fazer aqui. Mas criança não é respeitada em sua sabedoria nata. Parte desse programa de desenvolvimento de habilidades socioemocionais envolve esta escuta.”

Ainda que não os tenha criticado de forma direta, o guru apontou falhas de programas de desenvolvimento vendidos por empresas. “Motivação ou entusiasmo não é desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Nós estamos falando de um processo que leva a criança a aprender a gerenciar emoção e conflitos.” Para Prem Baba, a meditação é o início para o desenvolvimento das habilidades emocionais que levem ao autoconhecimento. E garante que isso funciona mesmo com crianças, ao citar o exemplo de um escola em que suas técnicas foram aplicadas.

O guru também defendeu que estas “tecnologias psicológicas” sejam aplicadas em casa e na escola e aponta que não há idade para este processo começar, mas reconhece que fica mais difícil com o passar dos anos. Ele afirma ainda que as religiões não trataram dessa busca de autoconhecimento de forma adequada. “Todas as transmissões espirituais que se manifestaram na Terra não tocaram no assunto de como lidar com a sombra humana. Elas focam no bem, em amar, em ser uma pessoa boa. Mas o que fazer com a maldade? As pessoas escondem a maldade, que acaba vindo à tona a revelia de sua vontade”, avalia.