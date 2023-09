Programa abre inscrições para bolsas de mestrado no Reino Unido

Estão abertas as inscrições para o programa Chevening, do governo do Reino Unido, que oferece bolsas de mestrado de um ano em universidades da Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A seleção busca estudantes com experiência profissional de ao menos dois anos — estágios e trabalho voluntário contam —, que terão durante o período de intercâmbio, além do curso custeado, passagens, taxas, despesas com visto e um auxílio financeiro para o período no exterior. A ideia é que os beneficiados, após a experiência, retornem ao Brasil, para aplicar o que aprenderam.

O prazo para a primeira etapa das inscrições é até 7 de novembro. Os candidatos deverão preencher um formulário e escolher suas áreas de interesse, além de enviar documentos, como histórico acadêmico e diplomas.

Entre os pré-requisitos está também o desejo de retornar ao Brasil após o período fora, uma das condições da iniciativa — além, claro, do domínio da língua inglesa. A segunda fase, inclusive, é uma entrevista presencial em inglês.

Neste ano, foram 47 brasileiros selecionados pelo programa, e que embarcaram recentemente para iniciar seus estudos.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga