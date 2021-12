PF faz operação para apurar superfaturamento das provas do Enem

A Polícia Federal deflagrou operação para apurar superfaturamento nos contratos das provas do Enem entre gráficas e o Inep, o porgão resposnável pelo exame. Estão sendo cumpridos 41 mandados de busca e apreensão na sede do Inep em Brasília, no Rio de Janeiro e São Paulo. A Justiça Federal também autorizou o sequestro de 130 milhões de reais das empresas e pessoas físicas envolvidas no esquema

Segundo as investigações. o Inep contratou gráficas para impressão das provas para, sem observar as normas de inexigência de licitação, entre 2010 e 2018. Uma das empresas, a multinacional RR Donelly, recebeu um total de 728,6 milhões neste período. Servidores públicos também estariam envolvidos no esquema. As investigações apontam para um enriquecimento ilícito de R$ 5 milhões dos funcionários suspeitos de participação no esquema criminoso. Estima-se que cerca de R$ 130 milhões foram superfaturados.

Estão sendo apurados os crimes de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, crimes da lei de licitações e lavagem de dinheiro.