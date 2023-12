MEC pretende quadruplicar número de participantes do PISA

O Ministério da Educação pretende quadruplicar o número de participantes do Pisa, o Programa Internacional da Avaliação de Estudantes, na sigla em inglês, mantido pela OCDE, a entidade que reúne as maiores economias do mundo.

Atualmente, cerca de 10 000 alunos brasileiros participam do teste, em 2025, quando deve acontecer a nova edição, o número deve chegar a 40 000, segundo apontou o ministro Camilo Santana, nesta terça-feira, ao comentar os dados do exame.

Leia mais: Pandemia faz educação brasileira piorar ainda mais, mostra Pisa 2022

A intenção da pasta é fazer com que cada estado tenha parâmetros próprios para balizar as políticas públicas na área.

Continua após a publicidade

“É preciso ter uma amostra maior para garantir os resultados por estado, para que cada governador possa ter o retrato do seu estado e possa traçar suas estratégias para melhorar a qualidade da educação”, disse Santana

O MEC também anunciou que pretende avançar na melhoria da formação de professores. Recentemente, o ministério lançou uma portaria proibindo que os cursos de licenciaturas sejam oferecidos totalmente na modalidade de Educação à Distância.

Outras políticas elencadas como sendo importantes para a reversão da estagnação da educação brasileira, escancarada mais uma vez no PISA 2022, foram a alfabetização na idade certa, a ampliação da escola em tempo integral, a reforma do Ensino Médio e o pagamento de bolsa para alunos de baixa renda que permanecerem matriculados no último ciclo escolar.

Continua após a publicidade

Dados de 2022

O Brasil registrou piora nos indicadores e voltou a figurar mal no Pisa, o Programa de Avaliação Internacional de Estudantes, na sigla em inglês. O teste, mantido pela OCDE, a organização que reúne as nações mais desenvolvidas do mundo, é o principal parâmetro internacional de qualidade da educação e avalia as habilidades dos alunos de 15 anos nas áreas de matemática, leitura e ciências.

Na edição de 2022, os jovens brasileiros apresentaram desempenho ligeiramente pior em todas as notas, em relação à edição de 2018:

Em matemática, a nota foi de 384 para 379

Em leitura, ela caiu de 413 para 410

Em ciências, oscilou de 404 para 403

A performance está na rabeira da registrada pelos 81 países que participaram da rodada de avaliação e bastante distante da média, que é considerada uma espécie de nota de corte para se atingir a excelência nos níveis de ensino: 472 em matemática, 476 em leitura e 485 em ciências. Confira os dados completos aqui.

Continua após a publicidade