Inscrições do Prouni começam hoje: saiba o que é preciso para participar

As inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) do primeiro semestre de 2024 começam nesta segunda-feira, 29. O processo é feito exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior até a próxima quinta-feira, 1º de fevereiro.

Para participar da seleção é preciso ter feito ao menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2022 e 2023, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter zerado a prova de redação do Enem nem participado apenas como treineiro.

É preciso ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública, ou em escola privada como bolsista integral. Aqueles que estudaram parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, com bolsas integrais ou parciais, também pode se inscrever. Pessoas com deficiência e professores da rede pública de ensino (nesse caso, exclusivamente para os cursos de licenciatura e pedagogia), também estão aptos a realizar a inscrição.

O processo seletivo terá duas chamadas sucessivas. Os resultados com as listas de candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior em 6 de fevereiro e em 27 de fevereiro. A manifestação de interesse na lista de espera deve ser feita entre os dias 14 e 15 de março, e o resultado final dos selecionados da lista de espera sai no dia 18 de março.

O candidato deve apontar, em ordem de preferência, até duas opções de cursos, e marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou optar pelo modelo de cotas.

Essa edição do programa do Ministério da Educação (MEC) vai ofertar 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais, o que representa 76% do total oferecido, e 97.451 parciais (que representam 50% de desconto na mensalidade) , distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições de ensino privadas participantes. As bolsas valem para cursos de graduação e e sequencias de formação específica.

Com Agência Brasil.

