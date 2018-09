Fuvest encerra inscrições para o vestibular 2019 nesta sexta-feira

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), órgão da Universidade de São Paulo (USP) responsável pela seleção de estudantes para as vagas na instituição, encerra as inscrições para o vestibular de 2019 nesta sexta-feira, 14, às 12h. Estarão em disputa 8.362 vagas entre todas as carreiras ofertadas pela USP. Todo o processo deve ser feito pelo site da Fuvest.

A primeira fase da Fuvest acontecerá em 25 de novembro, e a segunda etapa, dividida entre dois dias de prova (um a menos que nas edições anteriores) nos dias 6 e 7 de janeiro de 2019. Os estudantes têm até 18 de setembro para pagar a taxa de inscrição no valor de 170 reais.

Segundo o Manual do Candidato, o vestibulando precisará anexar uma foto, com fundo sem detalhes, que destaque o rosto do candidato sem acessórios. A imagem será comparada com a foto coletada nos dias de provas, para devido reconhecimento facial. Candidatos transexuais poderão se inscrever utilizando o campo “nome social”, disponível no momento do cadastro online.

Serão reservadas 40% das vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas no Brasil. Candidatos com deficiência devem informar no momento da inscrição, no campo apropriado, o tipo de deficiência e as necessidades para a realização das provas.

Calendário

13/08/2018 a 14/09/2018 – Das 12h às 12h, prazo de inscrição para a Fuvest 2019

18/09/2018 – Último dia para o pagamento da taxa de inscrição

16/11/2018 – Divulgação dos locais de prova da primeira fase

25/11/2018 – Prova da primeira fase

10/12/2018 – Divulgação dos aprovados na primeira fase

06/01/2019 – Prova de português e redação da segunda fase

07/01/2019 – Prova da segunda fase de disciplinas específicas da carreira escolhida

24/01/2019 – Divulgação da lista de aprovados

06/02/2019 – Divulgação da lista de “treineiros” aprovados