Fundadores do ‘Manual do Mundo’ e Marcelo Finger estarão em fórum

Responsáveis pelo canal do YouTube Manual do Mundo, o jornalista Iberê Thenónio e a terapeuta ocupacional Mariana Fulfaro serão dois dos 11 entrevistados da próxima edição do fórum Amarelas ao Vivo, uma versão de palco das tradicionais Páginas Amarelas de VEJA. Com o tema “Educação: saber é poder”, o evento ocorre na próxima terça-feira, 29, no Teatro Santander, em São Paulo. Os ingressos são limitados e estão à venda neste link.

O casal será entrevistado pelo editor Filipe Vilicic sobre os 10 milhões de alunos que assistem às suas aulas no YouTube. Fundado em 2008, o Manual do Mundo alia entretenimento e educação. Seus vídeos contam com quase 1,8 bilhão de visualizações, o que faz dele um dos maiores canais de ciência e tecnologia do Brasil.

Além deles, o professor de ciência da computação da USP Marcelo Finger será entrevistado pelo editor Silvio Navarro a respeito de como a inteligência artificial vai mudar o ensino. Com doutorado pela Universidade de Londres, na Inglaterra, e pós-doutorado pela Cornell University, nos EUA, foi vencedor do prêmio Jabuti de 2007 com o livro Lógica para Computação, do qual é um dos autores.

Outros especialistas

A primeira entrevistada do dia será a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Cármen Lúcia, que falará ao redator-chefe de VEJA Policarpo Junior a respeito dos desafios do conhecimento no STF.

O evento terá também a presença da educadora e socióloga Maria Helena Guimarães de Castro, ex-secretaria-executiva do Ministério da Educação, que será entrevistada pela editora executiva Monica Weinberg sobre a necessidade de mudanças no ensino médio no Brasil. Já Denis Mizne, diretor-executivo da Fundação Lemann, falará ao redator-chefe Fábio Altman sobre os motivos pelos quais muitas reformas educacionais falham.

Os métodos revolucionários da educação finlandesa serão tema da entrevista da redatora-chefe Thaís Oyama com a secretária de educação de Helsinque, Marjo Kyllönen. Outra entrevistada do evento, a diretora de escola Flávia Rezek conversará com o colunista Ricardo Noblat sobre a sua experiência de excelência dentro de uma favela no Rio de Janeiro. No ano passado, ela foi vencedora do Prêmio Veja-se na categoria Educação. Já o engajamento da sociedade na causa do ensino será tema da conversa entre a colunista Dora Kramer com a CEO da Fundação Itaú Social, Angela Dannemann.

O guru e líder espiritual Sri Prem Baba também estará na terceira edição do Amarelas Ao Vivo. Ele falará à editora Ana Clara Costa a respeito de inteligência emocional na escola. O historiador Leandro Karnal será entrevistado pelo redator-chefe Mauricio Lima sobre o porquê de o saber ser a única revolução.

Edições anteriores

A primeira edição do fórum Amarelas ao Vivo, em novembro de 2017, teve dez nomes decisivos do país entrevistados por jornalistas de VEJA. A segunda, em abril, com outros dez convidados, abordou o impacto das fake news nas eleições, na economia e no país.

Os vídeos com as entrevistas estão disponíveis neste link.