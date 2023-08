Encontro vai debater futuro de avaliações diante do Novo Ensino Médio

Em meio ao avanço das discussões sobre um Ensino Médio com novo formato, e com uma reforma na base curricular, a Associação Brasileira de Avaliação Educacional (ABAVE) promove, a partir desta terça-feira, 29, nova reunião nacional com foco no futuro das avaliações. No encontro, que acontece na Unicamp, em Campinas, até sexta-feira, 1, haverá representantes de universidades Brasil afora e autoridades como o presidente do Inep, Manuel Palácios, e a secretária executiva do Ministério da Educação, Denise Pires de Carvalho.

A preocupação é em acompanhar as mudanças no campo do ensino, e refletir sobre a melhor maneira de avaliar competências relevantes para a vida dos estudantes. Para a entidade, a avaliação é vista como um instrumento de reflexo das políticas públicas, além de subsidiar a formação de novas políticas educacionais. Durante os quatro dias de evento, serão ministrados minicursos, haverá mesas de debate e palestras da agenda brasileira de educação, da educação infantil ao ensino superior.

Entre as reflexões, está o desafio de estruturar um sistema de avaliação a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estabelece competências para o desenvolvimento dos alunos. Será este o tema da mesa de encerramento, que terá nomes como Claudia Costin, Cesar Nunes, Katia Smole, Lucia Dellagnelo, Mozart Ramos Neves e Telma Vinha como debatedores. O objetivo é pensar novos formatos, conceitos e metodologias de avaliações em larga escala, como fazer esse movimento na educação básica e, ao mesmo tempo, refletir sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), seu futuro e se serão necessárias mudanças em seu formato.

