Negócios Summary

Ações europeias caem por dados fracos dos EUA

LONDRES, 28 Mar (Reuters) – As ações europeias caíram nesta quarta-feira, atingindo a mínima de fechamento em três semanas, com três dos principais índices caindo próximos aos níveis de suporte, enviando um sinal de baixa para o mercado, com dados fracos dos Estados Unidos atingindo a confiança do investidor. O índice europeu de ações FTSEurofirst 300 caiu 1,02 por cento, a 1.072,48 pontos, pouco abaixo de sua média-móvel de 50 dias, enquanto tanto o FTSE 100 quanto o Euro STOXX 50 fecharam aquém da mesma média.

Mantega anuncia medidas à indústria na 3a–deputado

BRASÍLIA, 28 Mar (Reuters) – O Ministério da Fazenda anuncia na próxima terça-feira o pacote de medidas de estímulo ao setor industrial, disse o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Hugo Leal (PSC-RJ). Para facilitar a tramitação dos projetos que o Executivo encaminhará ao poder Legislativo, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, reuniu-se na manhã desta quarta-feira com os líderes da base aliada do governo na Câmara.

Brics avaliam criar banco conjunto e aproximar bolsas de valores

NOVA DÉLHI, 28 Mar (Reuters) – O grupo Brics (que reúne as potências emergentes Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) deve lançar nesta semana a proposta de um banco conjunto de desenvolvimento, e medidas para aproximar suas bolsas de valores. Autoridades dizem que as iniciativas vão demorar, já que ainda precisam ser definidos os detalhes. Mas elas marcam um novo grau de ambição para o bloco que reúne cerca de metade da população mundial. O Oriente Médio e a segurança energética também serão discutidos, disseram autoridades.

ENTREVISTA:Brics rejeita sanção unilateral ao Irã–África do Sul

NOVA DÉLHI, 28 Mar (Reuters) – Os países que integram o grupo Brics concordaram que não estão vinculados a sanções “unilaterais” adotadas contra o Irã, medidas que ameaçam elevar os preços globais do petróleo e podem resultar em interrupções no fornecimento, afirmou nesta quarta-feira o ministro do Comércio da África do Sul, Rob Davies. O país reduziu sua dependência da compra de petróleo do Irã, quinto maior exportador mundial, e está tentando de maneira proativa diversificar suas aquisições, afirmou Davies à Reuters à margem de uma cúpula do Brics na capital indiana.

Novas regras de TV paga entram em vigor nesta 4a.feira-Anatel

RIO DE JANEIRO, 28 Mar (Reuters) – A nova regulamentação para o segmento de TV por assinatura começa a vigorar a partir desta quarta-feira, abrindo espaço para novas outorgas no setor, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quarta-feira. Estas regras foram aprovadas pelo conselho da agência na semana passada, após a nova lei que regulamenta o setor ter sido passada pelo Congresso e sancionada pela presidência na segunda metade do ano passado.

Sindicato processa Chevron e Transocean por vazamento

RIO DE JANEIRO, 28 Mar (Reuters) – A Federação Única dos Petroleiros (FUP) entrou com uma Ação Civil Pública no Tribunal Regional Federal da 2a Região que busca cancelar a concessão de exploração e produção da Chevron no campo de Frade, na bacia de Campos, após vazamento de petróleo em novembro. A ação visa reparação de danos ambientais causados pelo vazamento, não busca indenização financeira e também tem como réu a Transocean, operadora da sonda em Frade.

Fluxo cambial é negativo em US$306 mi na semana passada

SÃO PAULO, 28 Mar (Reuters) – O Brasil registrou mais saídas do que entradas de dólares na semana passada, informou nesta quarta-feira o Banco Central. Nas últimas semanas, o fluxo cambial esteve positivo, mas claramente perdendo força, após o governo anunciar mais medidas e continuar deixando claro que fará o que for necessário para evitar valorização excessiva do real. O fluxo cambial ficou negativo em 306 milhões de dólares entre os dias 19 e 23 passado, sendo que uma semana antes, havia registrado saldo positivo de 514 milhões de dólares. Entre os dias 5 a 9 de março, as entradas haviam superado as saídas em 2,642 bilhões de dólares.

Funpresp passa em comissões do Senado e pode ir a plenário

BRASÍLIA, 28 MAR – O projeto que cria regime de previdência complementar para servidores públicos federais pode ser votado nesta quarta-feira no plenário do Senado, uma vez que teve sua tramitação concluída em comissões da Casa. Nesta quarta, as Comissões de Assuntos Sociais e de Constituição e Justiça deram seu aval à matéria. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos já havia aprovado o projeto.

Rússia prevê se tornar 2o maior exportador de trigo do mundo

VORONEZH, Rússia, 28 Mar (Reuters) – A Rússia pode se tornar o segundo maior exportador de trigo do mundo no ano safra 2011/12, o que pode acontecer pela primeira vez, disse o vice-primeiro-ministro russo, responsável pela agricultura, Viktor Zubkov, nesta quarta-feira. “Nós acreditamos que é real aumentar as exportações de grãos para entre 26 e 27 milhões este ano… E se formos capazes de atingir esses volumes – e eu acho que isso é absolutamente atingível – nos tornaremos o segundo maior exportador de trigo em termos de volume, após os EUA”, disse ele durante reunião sobre agricultura.

Geithner incita Congresso dos EUA a ajudar donos de residências

WASHINGTON, 28 Mar (Reuters) – O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Timothy Geithner, pediu ao Congresso norte-americano nesta quarta-feira que aprove um plano de 5 bilhões de dólares a 10 bilhões de dólares visando a ajudar proprietários de residências que lutam para refinanciar seus imóveis a taxas de juros mais baixas. “Pedimos ao Congresso que avalie o plano do presidente para ajudar os proprietários a refinanciarem suas hipotecas para aproveitar as taxas mais baixas”, disse Geithner a um painel do Congresso.