Lucro líquido da Vale cresce 198% no 2º trimestre

Os resultados divulgados pela Vale, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, mostram que o lucro líquido da empresa em dólares cresceu 198%, totalizando US$ 2,8 bilhões.

A empresa informou que, lucro operacional – antes dos juros, impostos, amortização e depreciação – foi de US$ 3,9 bilhões, comparado a US$ 2,9 bilhões no mesmo período do ano anterior. A margem EBIT consolidada aumentou de 29,7% no segundo trimestre do ano passado para 39% no segundo trimestre de 2024.

De acordo com a análise da Suno Research, os resultados vêm sem grandes surpresas no segundo trimestre de 2024, dentro das expectativas da equipe:.

“Apesar das recentes quedas na cotação das ações da Vale, o preço do minério de ferro permanece acima dos US$ 100,00. Esse patamar continua a garantir que a Vale seja uma das maiores geradoras de caixa da bolsa, proporcionando maior remuneração aos acionistas, seja através de dividendos ou recompra de ações. Destacamos que essa expansão de resultado se deve principalmente a um evento não recorrente, um ganho decorrente do desinvestimento na PT Vale Indonesia Tbk, no valor de US$ 1,1 bilhão”, diz o analista João Daronco, da Suno Research.

Em junho, a Vale informou que sua subsidiária Vale Canada e a Sumimoto Metal Mining concluíram o desinvestimento na PT Vale Indonesia Tbk, em transação que envolveu a venda de uma fatia na mineradora indonésia de níquel para a MIND ID.

As vendas de minério de ferro aumentaram 7% em relação ao segundo trimestre de 2023, atingindo 79,8 milhões de toneladas. O preço médio realizado para finos de minério de ferro ficou estável em US$ 98,2 por tonelada, comparado a US$ 98,5 no mesmo período do ano anterior. Já o preço realizado em pelotas foi de US$ 157,2 por tonelada, ante US$ 160,4 por tonelada.

As vendas de níquel totalizaram 34 mil toneladas, uma queda de 15% em relação ao segundo trimestre de 2023, enquanto as vendas de cobre alcançaram 76 mil toneladas, um aumento de 3% no mesmo período. O preço realizado para o níquel diminuiu 19% em comparação com o segundo trimestre de 2023, chegando a US$ 18.638 por tonelada, e para o cobre foi de US$ 9.187 por tonelada (+32% versus 2T23).

O EBITDA ajustado para o segmento foi de US$ 407 milhões, uma leve queda em comparação com os US$ 476 milhões do segundo trimestre de 2023. A receita líquida alcançou US$ 1,6 bilhão.

No fechamento do trimestre, a dívida bruta e os arrendamentos da empresa totalizaram US$ 15,1 bilhões, US$ 0,5 bilhões a mais em relação ao trimestre anterior. A dívida líquida expandida, que considera provisões, diminuiu US$ 1,7 bilhão em relação ao trimestre anterior, totalizando US$ 14,7 bilhões, principalmente devido aos recursos provenientes da parceria na Vale Base Metals, que atingiu US$ 2,6 bilhões.

“A relação dívida líquida/EBITDA ajustado dos últimos 12 meses ficou em nível confortável que não gera preocupações”, diz o analista da Suno.

Conselho aprova distribuição de juros sobre capital próprio

A companhia informou também que o conselho de administração aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor total de R$ 2,09 por ação, sujeitos à tributação.

A data de corte para pagamento dos juros sobre o capital próprio aos detentores de ações negociadas na B3 será 2 de agosto de 2024, com pagamento previsto para 4 de setembro de 2024. As ações da Vale serão negociadas ex-remuneração a partir de 5 de agosto de 2024.

Considerando os valores brutos, a remuneração de R$ 2,09 equivale a um dividend yield de 3,45%, com base na cotação de fechamento das ações nesta quinta-feira , 25, que foi de R$ 60,57.