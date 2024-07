Inflação dos EUA sobe 0,1% em junho

Confirmando as apostas do mercado financeiro, nos Estados Unidos, o índice de preço de consumo pessoal (PCE), um dos mais importantes indicadores de inflação usado pelo Fed para decidir o futuro da política monetária do país foi a 2,5%.

A alta é apenas de 0,1% em junho na comparação com o mês anterior, segundo dados divulgados nesta manhã pelo Departamento de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA).

“Os preços dos bens diminuíram 0,2% e os preços dos serviços aumentaram 0,2%. Os preços dos alimentos aumentaram 0,1% e os preços da energia diminuíram 2,1%. Excluindo alimentos e energia, o índice de preços do PCE aumentou 0,2%”, diz a nota do departamento.

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o índice de preços do PCE para junho aumentou 2,5%. “Os preços dos bens diminuíram 0,2% e os preços dos serviços aumentaram 3,9%. Os preços dos alimentos aumentaram 1,4% e os preços da energia aumentaram 2,0%. Excluindo alimentos e energia, o índice de preços do PCE aumentou 2,6% em relação ao ano anterior”,informa o BEA.