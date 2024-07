Assaí recorre a aluguel de espaços em lojas para compor faturamento

A rede de supermercados Assaí tem uma nova estratégia para incrementar as contas: aluguel de galerias comerciais nas lojas da rede. Em 2023, essa vertical de negócios faturou 93 milhões de reais. Neste ano, deve passar de 150 milhões de reais, segundo fontes do mercado. Os negócios do grupo vão “muito bem, obrigado”, mas ninguém queima dinheiro. A rede reportou lucro líquido de 93 milhões de reais no primeiro trimestre, 19% maior que no mesmo intervalo de 2023. “O lojista ajuda a pagar o IPTU e a conta de energia”, diz Fernando Basílio, diretor de expansão da Assaí.