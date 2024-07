VEJA Mercado entrevista João Baptista Neto, CEO da Ouro Preto, às 10h

VEJA Mercado | 26 de julho de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta sexta-feira, 26. Uma tempestade de fatores derrubou o Ibovespa na reta final de junho. O principal índice da bolsa de valores brasileira devolveu todos os ganhos de julho em apenas uma semana. Depois de beirar os 130 mil pontos, o Ibovespa agora voltou a negociar na casa dos 122 mil pontos. Dados de inflação acima do esperado, incertezas em relação ao cumprimento da meta fiscal este ano e a indefinição da corrida eleitoral americana pressionaram os ativos brasileiros. Para piorar, um crescimento econômico bem acima do esperado nos Estados Unidos no segundo trimestre colocou em xeque os cortes de juros na maior economia do mundo este ano. A mineradora Vale teve lucro de 14,5 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024, uma alta de 210% na base anual e acima das estimativas. Diego Gimenes entrevista João Baptista Neto, CEO da Ouro Preto Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

