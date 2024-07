Pix enviado para empresas mais do que dobra no primeiro semestre

Dados do PicPay revelam que o número de transações Pix feitas para PJs, ou seja, MEIs, empresas e comércios, mais que dobrou no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período do ano anterior, com um salto de 141%. O Pix entre pessoas físicas cresceu 66% no mesmo período. Na companhia, a proporção de transações entre pessoas físicas é de 69% e entre pessoas físicas e empresas é de 31%