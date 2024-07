Grandes empresas puxam a retomada dos empréstimos corporativos

Depois de um ano turbulento em 2023, quando quebras bilionárias como a da Americanas e da Light incendiaram um cenário já difícil de juros altos, o mercado de crédito às empresas volta a respirar em 2024. Dados inéditos da Serasa Experian mostram que o volume de empréstimos corporativos no primeiro semestre cresceu 2,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O movimento foi puxado, em especial, pelas grandes companhias, cuja demanda por crédito aumentou 9,9%. Embora positiva, a alta de 2,6% não anulou toda a queda de 3,4% vista na primeira metade de 2023. De acordo com o economista da Serasa, Luiz Rabi, a melhora já reflete o corte da Selic pelo Banco Central entre agosto e maio — e é um indicador de que as empresas devem voltar a investir.

Publicado em VEJA, julho de 2024, edição VEJA Negócios nº 4