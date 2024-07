Arrecadação do Real Madrid é maior que a de todos os clubes da Série A

O Real Madrid se tornou o primeiro clube do mundo a superar a marca de 1 bilhão de euros em receitas em uma única temporada, em anúncio feito nesta quarta-feira, 24. A arrecadação representa um crescimento de 27% em relação ao ano anterior, que já havia sido recorde na história do clube, com receitas de 843 milhões de eurosem 2022/23.

Os números do clube madrilenho em um único ano são maiores do que a soma de todos os clubes da Série A na última temporada, de acordo com números publicados pelo agência de consultoria Sports Value. Na temporada 2023/24, somados, o valor total de arrecadação dos 20 clubes da elite nacional chegam a 6,3 bilhões de reais – Flamengo, com 1,3 bilhão de reais; Corinthians, com 936 milhões, e Palmeiras, com 909 milhões, aparecem no topo.

Para especialistas, essa discrepância evidencia o distanciamento cada vez maior entre europeus e o futebol sul-americano, apesar dos números de arrecadação de clubes brasileiros terem aumentado significativamente nos últimos anos com receitas. “Percentual de nossa população com renda e tempo disponível para consumir produtos relacionados ao esporte é dos mais baixos entre as vinte maiores economias do mundo”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z.

Para Ricardo Bianco Rosada, especialista em mercado financeiro e fundador da consultoria brmkt.co, que atua nas áreas de estratégia e desenvolvimento de negócios, a diferença entre as receitas do Real Madrid e dos clubes da Série A do Brasil é um reflexo do gap estrutural e organizacional que vai além do campo de jogo. “Enquanto o Real continua a se beneficiar de sua marca global, gestão eficiente e sucesso esportivo, os clubes brasileiros precisam enfrentar desafios internos e buscar uma evolução estratégica para alcançar um patamar financeiro mais sólido e competitivo no cenário internacional”, explica.

Continua após a publicidade