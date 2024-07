A estratégia de FII da Rio Bravo para para reduzir vacância de imóveis

O que vem depois de zerar a vacância dos imóveis? Pensamos em reciclar o portfólio. Elegemos alguns imóveis do fundo em que temos pequena participação, como um ou dois andares. Queremos estar em empreendimentos em que sejamos o maior proprietário ou em que tenhamos voz ativa na gestão predial.

Por que isso é importante? Porque gostamos de propor melhorias. Fizemos uma reforma completa no sistema de ar-condicionado do prédio JK Financial Center. Isso foi um golaço, porque conseguimos reduzir a taxa condominial, devido à economia no consumo de energia.

Como a reciclagem de portfólio será feita? Vamos vender participações onde não podemos crescer ou ser um proprietário ativo, e buscaremos negócios em que possamos comprar o prédio inteiro ou, pelo menos, ser o maior proprietário presente.

Onde estão esses imóveis? Hoje o nosso fundo não permite que analisemos um triple A (classificação mais alta de empreendimento imobiliário) na Avenida Faria Lima, até porque os valores por lá estão estratosféricos. Olhamos para projetos com uma cara mais de edifício boutique, com até 7 000 metros quadrados, em que possamos contribuir para a valorização.

Publicado em VEJA, julho de 2024, edição VEJA Negócios nº 4