Quanto a Globo deve faturar com patrocínio nas Olímpiadas de Paris

A Globo conquistou mais dois patrocinadores para as transmissões dos Jogos Olímpicos de Paris: Apple e Esportes da Sorte. As duas se somam às outras 17 empresas, que já haviam sido anunciadas no último mês de junho, totalizando 21 cotistas – a Petrobrás e a Samsung adquiriram duas cotas junto ao Grupo. Envolvendo todas as marcas presentes, estima-se que a arrecadação deva chegar a 500 milhões de reais.

Apple e Esportes da Sorte adquiriram as chamadas cotas de participação ou top de 5 segundos, quando as marcas são vinculadas a alguma modalidade, ou que aparecem em chamadas de abertura das transmissões. Além das duas, Havaianas, Helkmann’s (Unilever), McCain, P&G, Petrobras, Samsung, Suzano e Zurich também estão dentro dessas propriedades globais.

A maioria das modalidades do Grupo Globo terá a transmissão dos canais SporTV, e os patrocínios neste caso serão da a KTO, XP Investimentos, Netshoes e Samsung. Já na TV Aberta, dentro da própria Globo, onde os esportes coletivos e individuais do Brasil estarão em maior evidência, serão seis marcas parceiras: Claro, Corona, Nivea, Piracanjuba, Banco do Brasil e Superbet.

O Esportes da Sorte, que acabou de se juntar ao Grupo Globo, elaborou uma campanha para ser divulgada no período dos Jogos, com o mote “É a nossa chama”. “O intuito da campanha lançada é apoiar o Brasil durante os Jogos e mostrar, a partir de exemplos de atletas brasileiros de grande sucesso, que existe uma chama que pode nos mover para quebrar barreiras”, comenta Darwin Henrique da Silva Filho, CEO do Grupo Esportes da Sorte.