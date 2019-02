Comércio eletrônico deve crescer 60% na Black Friday

As vendas do comércio eletrônico devem crescer 60% durante a Black Friday, evento que ocorre em 29 de novembro e concentra promoções e descontos aos moldes do comércio norte-americano. Segundo a E-bit, empresa especializada em informações do setor, a Black Friday deve movimentar 390 milhões de reais para o varejo digital este ano ante um faturamento de 243,8 milhões de reais no mesmo período do ano passado.

A previsão é de que 1 milhão de pedidos sejam feitos via internet e o tíquete médio das compras fique em 390 reais. As categorias de maior valor agregado, como Informática, Eletrônicos e Eletrodomésticos, devem ser as mais vendidas. Segundo a E-bit, os descontos nestes produtos podem chegar a até 70%. Moda e Acessórios e Telefonia/Celulares completam a lista das cinco categorias mais procuradas na data.

A E-bit afirma que o setor vem se preparando para a data, reforçando suas operações e negociando boas condições com os fabricantes. Apesar disso, pede para os consumidores terem cautela, verificarem se a loja é idônea e checarem as condições de compra e entrega.

