ZZ Top faz show com substituto de Dusty Hill nos EUA

Com a morte de Dusty Hill, baixista do ZZ Top, a banda texana ficou órfã, mas não por muito tempo. Segundo Billy Gibbons, guitarrista do lendário trio texano, Hill queria que o show continuasse. Elwood Francis, que havia substituído Hill em um outro show, vai continuar na formação. O que foi confirmado por Gibbons por meio da assessoria do grupo. Na sexta-feira, eles se apresentaram em Tuscaloosa, no estado americano do Alabama, já com Francis comandando o baixo.

“Vamos nos divertir aqui esta noite”, disse Gibbons ao público após executarem “Got Me Under Pressure”. “Tenho um cara novo aqui, como vocês sabem, Dusty me deu a orientação. Meu amigo, seu amigo, Elwood Francis vai segurar a onda na cozinha.”

Francis tem 33 anos de carreira na música e já tocou com Joe Perry, Steve Vai e Puddle of Mud. No show de sexta, o músico exibiu uma barba branca e muito comprida, marca registrada da banda, embora ainda não tanto quanto as de Gibbons e do falecido Hill. Ele disse que a cultivou durante o confinamento na pandemia.

Dusty Hill morreu na quarta-feira, 28, em sua casa em Houston, no Texas, aos 72 anos. Nenhuma causa de morte foi revelada. O ZZ Top estava programado para se apresentar em 28 de julho, em Simpsonville, na Carolina do Sul. O show foi cancelado em função do ocorrido.